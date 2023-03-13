Соцсеть "ВКонтакте" вернулась к обычному режиму работы после сбоя

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Проблемы, которые возникли в работе социальной сети "ВКонтакте" в результате сбоя 13 марта, были устранены.

"ВКонтакте" работает в обычном режиме", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Сбой произошел в работе социальной сети в понедельник, 13 марта. Часть российских пользователей пожаловались на проблемы при входе в аккаунт.

К полудню от пользователей поступили 1 422 жалобы. Выяснилось, что больше всего трудностей возникло у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.



Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте"

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