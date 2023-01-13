Портал Лиги безопасного интернета подвергся крупным DDoS-атакам из США и Украины

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Портал Лиги безопасного интернета подвергся девяти DDoS-атакам с территории США и Украины в период с 1 по 11 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Екатерину Мизулину.

Она отметила, что атаки продолжались на протяжении всего 2022 года. Однако они значительно усилились после ее заявления о том, что иностранных агентов необходимо лишать гражданства РФ.

"Зафиксированы одни из самых мощных DDoS-атак за последнее время. Атаки пока отражаем, все работает в штатном режиме", – подчеркнула Мизулина.

По ее словам, пик хакерской активности пришелся на 5 января, тогда показатель атакующих запросов достиг более чем 300 тысяч в секунду с 4 300 тысячи IP-адресов.

Мизулина назвала удивительным тот факт, что для DDoS-атак злоумышленники выбрали портал, где публикуются материалы с советами по безопасности детей в Сети и другие образовательные статьи.

"Установлена причастность украинских хакеров к данной деятельности. В связи с атакой Лига безопасного интернета обратилась в МВД России", – заключила глава организации.

Ранее ВТБ заявил о DDoS-атаке из-за рубежа. Представители назвали ее крупнейшей не только в 2022 году, но и за все время работы банка. При этом в кредитной организации отметили, что данные клиентов ВТБ защищены от внешнего вмешательства.

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