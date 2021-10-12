05:12
Фото: depositphotos/seewhatmitchsee
Twitter ввел для всех пользователей опцию удаления подписчиков без необходимости блокировать их. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что исключенным из списка подписчиков не будет приходить соответствующее уведомление.
"Удалите подписчика, не блокируя его", – говорится в сообщении.
Чтобы удалить нежелательного читателя микроблога, необходимо перейти в профиль, нажать кнопку "Подписчики", кликнуть по значку с тремя точками рядом и выбрать опцию "Удалить этого подписчика", пояснили в компании.
Ранее социальная сеть Twitter предоставила пользователям возможность вознаграждать любимых блогеров денежными средствами, в том числе биткойнами. Пока данная функция будет доступна только на устройствах iOS. Для Android такая возможность будет предоставлена в ближайшие недели.
Для отправки денежных средств нужно лишь нажать на специальной значок, который расположился рядом с кнопкой "Читать". Компания не будет брать комиссию за переводы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: