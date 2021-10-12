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Twitter ввел для всех пользователей опцию удаления подписчиков без необходимости блокировать их. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что исключенным из списка подписчиков не будет приходить соответствующее уведомление.

"Удалите подписчика, не блокируя его", – говорится в сообщении.

Чтобы удалить нежелательного читателя микроблога, необходимо перейти в профиль, нажать кнопку "Подписчики", кликнуть по значку с тремя точками рядом и выбрать опцию "Удалить этого подписчика", пояснили в компании.

Ранее социальная сеть Twitter предоставила пользователям возможность вознаграждать любимых блогеров денежными средствами, в том числе биткойнами. Пока данная функция будет доступна только на устройствах iOS. Для Android такая возможность будет предоставлена в ближайшие недели.

Для отправки денежных средств нужно лишь нажать на специальной значок, который расположился рядом с кнопкой "Читать". Компания не будет брать комиссию за переводы.