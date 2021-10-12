Москвичи рассказали, какие цифровые сервисы используют для занятий спортом

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Большинство москвичей используют цифровые сервисы во время занятий спортом. Речь идет о мобильных приложениях, соцсетях, видеохостингах, профильных сайтах и онлайн-сервисах для совместных тренировок.

По данным опроса столичного департамента спорта и Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении Москвы 24, спортивные мобильные приложения используют чаще других сервисов: они предлагают подборки тренировок и отдельных упражнений, функцию трекинга, а также советы по правильному питанию.

Большинство москвичей, занимающихся спортом больше раза в неделю, в частности это 67%, активно используют мобильные приложения для тренировок. Те, кто не использует цифровые сервисы (33%) во время занятий спортом, ссылаются на отсутствие интереса к такому функционалу или нехватку опыта работы с цифровыми устройствами.

Из всех цифровых сервисов наибольшим спросом пользуются мобильные приложения. Каждый второй москвич, который занимается спортом, включает специальные приложения во время выполнения физических упражнений.

Социальные сети в этих целях используют 30%, видеохостинги – 24%, сайты для занятий спортом – 22%, сервисы для онлайн-встреч – 12%. Мобильный телефон стал самым популярным устройством для занятий спортом, его используют 61%. Смарт-часы и фитнес-трекеры используют 42 и 27% соответственно.

Чаще всего москвичи используют спортивные цифровые сервисы для фитнес-активностей в спортзале (45%) и бега или ходьбы (42%). Спортивные предпочтения мужчин и женщин различаются: женщины чаще выбирают йогу, аэробику, спортивные танцы и фигурное катание, а мужчины – футбол, настольный теннис, беговые лыжи, бильярд и боулинг, бодибилдинг, единоборства, киберспорт и хоккей.

Желания поддерживать здоровье и хорошо выглядеть – наиболее важные цели, которые мотивируют москвичей заниматься спортом с использованием цифровых сервисов. Москвичи считают, что цифровые сервисы интересны в первую очередь подборками разноплановых тренировок и отдельных упражнений.

Востребованы оказались функция трекинга результатов и помощь в правильном питании – 78 и 66% соответственно.

"Спортивная индустрия активно цифровизируется: цифровые сервисы делают спорт более доступным и привлекательным для широких слоев населения. С помощью мобильных приложений, соцсетей, контента на видеохостингах удается вовлечь в занятия физкультурой новые аудитории: от техногиков, тех, кто увлекается цифровыми технологиями, до людей с ограниченными возможностями здоровья", – заявила эксперт Аналитического центра НАФИ Мария Карпова.

По ее словам, кроме мотивационного фактора, цифровые сервисы также способствуют улучшению состояния здоровья людей. Появляется возможность в удобном формате отслеживать основные показатели жизнедеятельности – от пульса и давления до уровня кислорода в крови.

По результатам предыдущих исследований пандемия заставила людей внимательнее отнестись к своему здоровью, и многие за 2020 год отметили ухудшение своей физической формы. Россияне отказались от посещения спортзалов и начали тренироваться дома, в том числе с использованием онлайн-инструментов.

Тренер по триатлону Александр Халаманов ранее рассказал об эффекте пробежек на голодный желудок. По словам специалиста, такой формат создает благоприятные условия для снижения веса.

