Россиян предупредили об опасности метаданных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Злоумышленники могут использовать метаданные, сохраняемые почтовыми и облачными сервисами, для обмана граждан, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что почтовые сервисы и облачные хранилища при передаче файлов сохраняют информацию о фотографиях, видео и документах. Сохраняются геометки, информация об авторе, дате создания и так далее.

Мессенджеры хранят метаданные только в том случае, если фото и видео пересылаются в виде вложения. Эксперты отмечают, что эта информация может быть использована мошенниками для сбора информации о пересылающих файлы лицах.

Как рассказал врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрий Реуцкий, накопленные метаданные от одного человека могут косвенно его охарактеризовать.

"Чем больше накопленный массив, тем точнее будет характеристика. Этим могут пользоваться, в том числе, злоумышленники, применяющие методы социальной инженерии, а также организаторы спам-рассылок и звонков", – приводятся в материале его слова.

Кроме того, издание отмечает, что собранная о пользователе информация может использоваться злоумышленникам и при краже денег с его счетов при помощи методов социальной инженерии. К этому методу все чаще прибегают телефонные мошенники.

Заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин ранее рассказал, как определить, кто звонит с неизвестного номера.

По его словам, проблему можно решить с помощью специальных приложений. Они позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или нет. Он отметил, что пользуются такие приложения, как "Яндекс", Truecaller и Kaspersky Who Calls. Аверин добавил, что эти приложения удобны и их легко настроить. Однако даже такие сервисы не дают 100-процентной гарантии, что звонок будет определен верно, добавил он.

