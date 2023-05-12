В ГД предложили признать использование даркнета незаконным

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Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что ведет обсуждение с юристами по поводу возможности признания использования даркнета незаконным. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время в данном сегменте интернета сидят анонимные злоумышленники.

"Законопослушному гражданину там делать нечего", – указал парламентарий.

До этого эксперт Игорь Бедеров рассказал, что защитить интернет-ресурсы от массовых DDoS-атак помогут аппаратные и программные устройства. Он также предупредил об эпидемии вирусов-шифровальщиков в виде RaaS – экосистемы, предполагающей использование средств шифрования и вымогательства за этот счет.

Ранее стало известно о появлении нового вредоносного вируса BlueFoх, способного взламывать учетные записи пользователей от различных сервисов.

BlueFox шифрует свой трафик, что усложняет его обнаружение. С помощью ПО злоумышленники могут продавать данные пользователей в даркнете или использовать их для взлома компаний.

В интернете предлагают за деньги получить доступ к заблокированным в РФ сервисам