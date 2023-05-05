Специалисты Роскомнадзора отразили две DDoS-атаки на госсайты в апреле 2023 года

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Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразили две DDoS-атаки на государственные информационные ресурсы в апреле этого года, сообщается в телеграм-канале Роскомнадзора.

Помимо отражения DDoS-атак, эксперты Роскомнадзора проверили уязвимости четырех объектов в инфраструктуре Рунета, а также выявили и устранили 831 нарушение маршрутизации трафика.

Кроме того, ЦМУ ССОП направил операторам связи 91 уведомление о выявлении уязвимости в ПО с рекомендациями к их устранению и заблокировал 27 фишинговых ресурсов.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации аккаунты на платформах Twitch, Telegram и Kick 15 блогеров.

Среди них есть учетные записи Егора Крида, Гусейна Гасанова, Андрея Бурима, Николая Лебедева, Юрия Хованского, Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского, Ильнура Хафизова, Арена Зурабяна, Александра Зубарева, Игоря Сайганова, а также Кирилла и Александра Волынкиных.

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