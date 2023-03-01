Суд оштрафовал владельца сервиса tutu.ru на 60 тыс рублей за утечку данных пользователей

Фото: Агентство "Москва"

Мировой суд по Симоновскому району столицы оштрафовал компанию – владельца сервиса tutu.ru на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей, сообщает "Интерфакс".

"Компания "Новые Туристические Технологии" признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", – отметили в суде.

Уточняется, что решение суда уже вступило в силу. По факту утечки базы данных пользователей сервиса представители организации заявили суду, что согласны с протоколом об административном нарушении. Представители компании также сообщили, что проблема в данный момент устранена.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Сети распространилась информация, согласно которой хакеры якобы взломали все системы и сервисы Сбербанка, а именно сервис "Сберлогистика". При этом представитель последнего подчеркнул, что подобные сообщения часто появляются в интернете и обычно это связано с мошенничеством.

Представители кредитной организации подчеркнули, что все атаки компания успешно отражает. Сбербанк имеет в распоряжении самую современную защиту информации, подчеркнули в пресс-службе. Деньги клиентов банка также находятся под надежной защитой.

Позже стало известно, что Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке данных клиентов и сотрудников сервиса "Сберлогистика". Уточняется, что по состоянию на 10:00 1 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступали.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что сообщения о взломе не соответствует действительности. В "Сберлогистике" уточнили, что проверят информацию на достоверность.



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