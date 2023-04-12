Новая функция появилась в WhatsApp

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В WhatsApp началась интеграция бесплатного платежного сервиса, благодаря которому пользователи смогут продавать и приобретать товары в самом приложении. Об этом сообщает "Газета.ру".

Первыми смогли опробовать новую функцию жители Бразилии. Уточняется, что в стране планируется проводить испытания для новых функций приложения.

Так, доступ к платежной системе уже открылся для пользователей бизнес-клиента мессенджера из числа представителей среднего и малого бизнеса. Однако крупным компаниям она пока недоступна.

Кроме того, согласно информации издания, платежный сервис смогли запустить благодаря кредитным организациям Бразилии. Теперь жители страны могут оплачивать покупки через дебетовые и кредитные карты MasterCard и Visa.

Ранее в последних бета-версиях WhatsApp на Android обнаружили возможность использования одного аккаунта на нескольких устройствах. Такая функция была доступна лишь для связки смартфона и планшета на базе Android, сейчас же человек может войти в аккаунт сразу с нескольких устройств.

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