Новая функция в WhatsApp позволит пользователям входить в аккаунт с нескольких устройств

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В последних бета-версиях мессенджера WhatsApp на Android была обнаружена возможность использования одного аккаунта на нескольких устройствах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что подобная функция была доступна лишь для связки смартфона и планшета на базе Android, сейчас же человек может войти в аккаунт сразу с нескольких устройств.

Как указано в публикации, если пользователь скачает версии WhatsApp для Android под номером 2.23.8.2 и выше, то он сможет войти со второго смартфона в свой аккаунт.

Для того, чтобы выполнить это, пользователь должен нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать функцию "Связать с существующим аккаунтом". После этого необходимо взять основной смартфон, повторить порядок действий, выбрать раздел "Связанные устройства" и отсканировать вторым телефоном появившийся QR-код, рассказали в издании.

Это позволит пользователям войти не только с нескольких мобильных, но и на ПК.

Новая функция была замечена только в бета-версии мессенджера на Android, при этом о ее появлении в стабильной сборке и на устройствах Apple пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что пользователям WhatsApp на iPhone стала доступна функция по созданию стикеров из фотографий. Желающим создать стикер следует зайти в "Фото" и выбрать необходимое изображение.

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