WhatsApp запускает новую функцию

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Разработчики WhatsApp приступили к тестированию новой функции, которая позволяет отключать уведомления из групповых чатов, не выходя из них. Об этом сообщает 9to5Google.

Сообщается, что необходимость создания такой опции вызвана одной причиной. Многие пользователи недовольны добавлением в групповые обсуждения, но не могут покинуть чат, так как это увидят другие участники беседы.

Теперь в мессенджере появилась функция "режим игнорирования архивных чатов". Пользователь сможет оставаться участником группы, при этом не получая уведомления о новых сообщениях.

До сих пор любые действия в архивных чатах приводили к их автоматической "разархивации", но теперь при активации режима этого происходить не будет.

Ранее сообщалось, что очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы. Пользователи определят, кто может добавить их в группы: "только контакты", "все" или "никто".