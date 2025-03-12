ЕМИАС восстановил работу в штатном режиме после технических работ

Фото: Агентство "Москва"/Олег Сосницкий

ЕМИАС работает в штатном режиме после фиксирования неполадок в мобильном приложении и на сайте "ЕМИАС.ИНФО". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Специалисты провели технические работы, после которых сервисы восстановили штатный режим работы.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", – добавили в пресс-службе.

Москвичам напомнили, что они могут записаться к врачу, перенести или отменить запись в инфомате медицинского учреждения, а также на портале mos.ru, в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" или по номерам телефонов справочной службы 112 и круглосуточной службы +7 (495) 539-30-00.

Жители Москвы также могут узнать о состоянии родственника в реанимации при помощи нового сервиса СМС-оповещений. Для подключения информирования человеку нужно обратиться к представителю реанимационного отделения, который проставит в ЕМИАС отметку о подключении. Сообщения отсылаются ежедневно по утрам до момента, пока пациента не переведут в другое отделение или выпишут.