Специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона

11:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
При замедленной работе смартфона стоит почистить оперативную память, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
По словам специалиста, чистить устройство необходимо правильно, удаляя лишь ненужное. В системных настройках смартфона можно воспользоваться встроенными функциями очистки памяти.
"Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках", – порекомендовал эксперт.
Также можно пользоваться специальными приложениями, которые доступны в AppStore или Google Play. При этом важно помнить, что некоторые приложения могут быть вредоносными, предупредил специалист.
Кроме того, по его словам, необходимо очищать кеш работающих фоном приложений, а также историю в браузере и СМС.
Ранее эксперт перечислил приложения, которые необходимо немедленно удалить со своего смартфона. В перечень вошли Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, tooltipnatorlibrary, QRecorder.
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