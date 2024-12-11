Глава Минцифры заявил о создании инфраструктуры 5G в 16 городах РФ к 2030 году

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К 2030 году в 16 городах России появится инфраструктура 5G, которая позволит обеспечить связью 16–17 миллионов абонентов. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, строительство инфраструктуры 5G начнется в двух городах в 2026 году.

Мобильная связь пятого поколения будет работать на частотах диапазона 4,4–4,99 гигагерца в городах и густонаселенных районах РФ, уточнили СМИ.

Как рассказал специалист по частному планированию сотовых связей, связь 5G и 6G относится в России к перспективным технологиям, что означает возможность распределения указанного диапазона между операторами. Однако эксперт подчеркнул, что перед этим власти и бизнес должны провести их конверсию: очистить от радиооборудования, несовместимого с мобильной связью.

