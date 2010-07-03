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Технологии

15:43

В США создали кроссовки с блокчейном

технологии за рубежом

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Компания Nike получила патент на технологию кроссовок с блокчейном. Модель под названием CrpytoKicks имеет зашифрованный цифровой актив – токен. Об этом сообщает "Газета.ру".

Таким образом в компании намерены отслеживать подлинность кроссовок. Токен будет прикреплен к уникальному идентификатору. Если владелец решит продать или подарить кроссовки, то он сможет перевести токен на другого человека. Хранить и накапливать токены можно будет через специальное приложение.

Также при помощи токенов в Nike смогут контролировать объемы продаж и акты перепродажи. Дата поступления технологичной модели кроссовок в продажу пока неизвестна.

Ранее в США выпустили ограниченную партию эксклюзивных кроссовок Jesus Shoes со святой водой в подошве. Необычную обувь распродали за считанные минуты, хотя каждая пара стоила три тысячи долларов.

Основой для Jesus Shoes послужили Nike Air Max 97s. Однако "Обувь Иисуса", пояснили разработчики, не имеет никакого отношения к известному бренду.

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