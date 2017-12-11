Названа причина плохой работы старых моделей iPhone

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Один из пользователей портала Reddit предположил, что компания Apple занижает производительность старых моделей iPhone из-за износа батареи.

По словам пользователя, пишущего под ником TechFire, скорость работы его iPhone 6s упала после того, как износ аккумулятора телефона достиг 20 процентов.

После замены аккумулятора смарфон заработал в два раза быстрее. Синтетический тест GeekBench показал 2526 и 4456 баллов в одноядерном и многоядерном тестировании.

В комментариях к посту, который стал одним из самых обсуждаемых на портале, другие участники обсуждения подтвердили, что их гаджеты со старыми батареями работают медленнее.

Также выяснилось, что данная проблема не актуальна для устройств, начиная с iPhone 7 и старше. Это связано с тем, что на процессорах А10 и А11 установлены ядра с "низким энергопотреблением".

Ранее выяснилось, что в iOS 11 неправильно работает функция автокоррекции‍ сообщений. Сотни сообщений о проблеме появились в соцсетях.