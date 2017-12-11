Названа причина плохой работы старых моделей iPhone

11 декабря 2017, 19:27
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Один из пользователей портала Reddit предположил, что компания Apple занижает производительность старых моделей iPhone из-за износа батареи.
По словам пользователя, пишущего под ником TechFire, скорость работы его iPhone 6s упала после того, как износ аккумулятора телефона достиг 20 процентов.
После замены аккумулятора смарфон заработал в два раза быстрее. Синтетический тест GeekBench показал 2526 и 4456 баллов в одноядерном и многоядерном тестировании.
В комментариях к посту, который стал одним из самых обсуждаемых на портале, другие участники обсуждения подтвердили, что их гаджеты со старыми батареями работают медленнее.
Также выяснилось, что данная проблема не актуальна для устройств, начиная с iPhone 7 и старше. Это связано с тем, что на процессорах А10 и А11 установлены ядра с "низким энергопотреблением".
Ранее выяснилось, что в iOS 11 неправильно работает функция автокоррекции сообщений. Сотни сообщений о проблеме появились в соцсетях.
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