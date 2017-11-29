В iOS 11 неправильно работает функция автокоррекции‍ сообщений

29 ноября, 15:18
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пользователи iPhone начали массово жаловаться на новые проблемы с автокоррекцией сообщений на iOS 11. Сотни сообщений о проблеме появились в соцсетях.
Новая версия постоянно заменяет английское местоимении it (оно – ред.) на I.T., а is – на I.S.. Владельцы гаджетов возмущены, а специалисты пытаются решить проблему. Перезагрузка гаджета не помогает бороться с багом. Даже ручное добавление нужных слов в словарь не помогает полностью устранить ошибку.
Подобные баги в системе наблюдаются не в первый раз. Ранее операционка исправляла I на A. Apple после многочисленных жалоб пообещала ошибку исправить, сообщают "Дни.ру".
Последняя версия операционной системы – iOS 11.1.2 – вышла 15 ноября. Она должна была устранить проблемы с работой дисплея iPhone X на морозе и ошибки искажения в Live Photos и видео, снятых на смартфон.
В конце ноября пользователи нового iPhone X обнаружили еще один дефект у гаджетов этой серии. Смартфон издает щелчок при нажатии на экран. Ранее владельцы также сообщали о треске в динамиках устройства.
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