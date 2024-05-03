Суд изъял у структуры Потанина землю в Подмосковье по иску Рослесхоза

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Арбитражный суд Московской области постановил изъять у структуры холдинга "Интеррос" около 85,5 гектара земли в Клинском районе, сообщает РБК.

Таким образом, суд признал обоснованным заявление Рослесхоза. Ответчиком в процессе выступает компания "Армада", конечным бенефициаром которой является холдинг "Интеррос" Владимира Потанина. К спору также привлекли ВЭБ.РФ, в залоге у которого был участок до 1 апреля 2024 года.

Спор с Рослесхозом длился с 2021 года. Федеральное агентство посчитало, что земля используется с нарушением закона, в частности, пересекается с землями лесного фонда. Согласно материалам дела, площадь пересечения составляет более 92% всего участка структуры Потанина. Эти земли суд и постановил изъять.

Земельный участок находился на балансе структуры Потанина с 2018 года. Компания собирается обжаловать решение и рассчитывает на его пересмотр.

В прошлом году Владимир Потанин стал крупнейшим новым собственником ушедших из РФ компаний. Предприниматель является главой "Интерроса" и "Норильского никеля". Иностранными активами предпринимателя стали Росбанк и страховые компании Societe Generale в России. Прибыль компаний в 2021 году составила 49,1 миллиарда рублей.

