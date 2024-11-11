VideoCardz: Steam перестал работать на компьютерах с Windows 7 и 8

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Клиент Steam перестал работать на миллионах компьютеров с Windows. Выпущенная ранее версия клиента игровой платформы несовместима с Windows 7 и Windows 8, пишет VideoCardz.

О прекращении поддержки Windows 7 и 8 компания Valve, владеющая сервисом Steam, объявила еще 1 января 2024 года.

Как говорится в материале, последняя версия клиента Steam не устанавливается на ПК с Windows 7 и Windows 8. Это означает, что пользователи не смогут получать автоматические обновления клиента Steam.

Между тем 1 ноября пользователи сообщили о сбоях в работе Steam на территории России. Больше всего люди жаловались на сбой сайта (71%), мобильного приложения (14%) и общий сбой (10%), а также на проблемы с загрузкой страницы магазина сайта (2%). Жалобы поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской и Новосибирской областей.

Как, в свою очередь, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, за сбои в работе игрового сервиса была ответственна сама цифровая платформа. Вмешательства со стороны Роскомнадзора не было.