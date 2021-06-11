Twitter оштрафовали на 4 млн руб за несоблюдение законодательства РФ

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Социальную сеть Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за несоблюдение российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве также назвали причину данного решения.

"Обработка персональных данных не локализована. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях", – объяснили представители Роскомнадзора.

По информации регулятора, помимо взыскания 4 миллионов рублей за нарушение требования о локализации данных о пользователях, Twitter также обязан выплатить 27,9 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

Накануне мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 10 миллионов рублей и соцсеть Facebook на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.