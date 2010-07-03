Компания Google запатентовала свой игровой контроллер

Пользователи обнаружили в интернете патент Google на игровой контроллер. Об этом сообщает News.ru.
В целом контроллер почти не отличается от современных аналогов. Среди главных его особенностей – кнопка Google и кнопка микрофона. Вторая должна понадобиться игрокам для голосовой связи и активации голосового помощника Google Assistant.
Компания Google ранее заявляла, что работает над игровым стриминговым сервисом Project Stream, который позволит пользователям запускать игры в Chrome. Одним из первых проектов сервиса стала Assassin’s Creed Odyssey. Ее техническое тестирование было запущено в октябре 2018 года.
В феврале этого года корпорация Google оплатила полумиллионный штраф, наложенный за отказ подключиться к системе с перечнем заблокированных сайтов.
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