Свыше 105 тыс уведомлений в суперсервисе получили участники программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи суперсервиса "Переезд по программе реновации" получили более 105 тысяч уведомлений о переселении в 2023 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, благодаря таким уведомлениям москвичи узнают о начале переселения и готовности проекта договора. На данный момент более 152 тысяч человек, проживающих более чем в 900 домах, получают рассылку.

Суперсервис "Переезд по программе реновации" начал работать в ноябре 2020 года. Всего с начала его работы горожане получили более 890 тысяч таких сообщений, отметил Левкин.

"С учетом высоких темпов реализации программы реновации и объемов ввода в эксплуатацию новостроек ожидается дальнейшее увеличение количества пользователей суперсервиса", – отметил глава ведомства.

С помощью суперсервиса жители столицы могут записаться на осмотр квартиры и подписание договора, воспользоваться услугами онлайн-загрузки документов, заказать бесплатную помощь грузчиков и перевозку вещей в новую квартиру, а также оставить заявку на устранение дефектов в ней.

По данным департамента информационных технологий столицы, участникам программы реновации также доступны предварительная запись к нотариусу для заключения договора и инструкция по докупке дополнительной площади квартиры.

Ранее сообщалось, что свыше 150 тысяч раз москвичи воспользовались услугами в сфере жилья в 2023 году. Самым популярным стал сервис, с помощью которого можно узнать место в очереди на улучшение жилищных условий. Им воспользовались около 70 тысяч раз.

"Актуальный репортаж": заселение новостроек по программе реновации в Москве в 2024 году