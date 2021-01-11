Поставки самолетов Airbus в 2020 году сократились на треть

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В прошлом году поставки самолетов авиастроительной корпорации Airbus сократились примерно на 34% в сравнении с 2019 годом. Заказчики получили в 2020 году 566 машин, а годом ранее 863, говорится в релизе компании.

"Airbus SE поставила 566 коммерческих самолета 87 заказчикам в 2020 году, что оказалось в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19", – говорится в сообщении.

Максимальный месячный показатель поставок за год был достигнут в декабре. Тогда он составил 89, что на 39% больше ноябрьского.

Всего компания приняла заказы на поставку 268 лайнеров. Данный показатель втрое меньше, чем в 2019 году – 768.

Корпорация Airbus ранее разработала концепции трех моделей самолетов с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe. В качестве источника энергии в них предлагается использовать водород.