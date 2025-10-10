Эксперт рассказал, как не стать жертвой ИИ-пранков с незваными гостями

Зумеры стали делать пранки с помощью ИИ, чтобы разыграть родителей

Пользователям Сети необходимо развивать критическое мышление в отношении того, что видим и слышим. Это позволит не стать жертвой ИИ-пранков с незваными гостями, заявил Москве 24 разработчик российского ИИ Сергей Зубарев.

В соцсетях стал популярен пранк, который зумеры устроили своим родителям. По семейным чатам расходятся фотографии с изображениями сгенерированных "знакомых" из прошлого или медийные личности, которых пригласили в квартиры.

Например, недавно пранкер Николай Бородин убедил свою маму в том, что впустил в квартиру бездомного. Мужчина рассказал, что она пыталась связаться с ним, писала ему много сообщений и записывала голосовые. При этом, как заявил блогер, сначала у матери была "внутренняя тревога", но потом "было весело".

"Даже специалист не может 100-процентно отличить (настоящее видео от сгенерированного. – Прим. ред.). Единственный вариант, который сейчас рассматриваю, – это обязательная маркировка (видео. – Прим. ред.)", – отметил Зубарев.

По словам эксперта, подобным образом поступает компания Open AI, отмечая ненастоящие ролики.

Подобные ролики набирают миллионы просмотров, но не все родственники воспринимают шутку спокойно. Часть видео заканчивается угрозами "выкинуть из квартиры" или отправить "провериться к психиатру". Все происходит из-за того, что в настоящее время технологии сделали настолько широкий шаг в развитии, что последние сгенерированные нейросетями видео по качеству приблизились к кинематографическому уровню.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще обращаться к ИИ за советами по отношениям. Многим людям комфортно, что нейросеть, в отличие от друзей, не осуждает и не вступает в споры, так как это дает возможность расслабиться и быть собой. При этом каждый третий житель России показывает ИИ переписки с возлюбленными.

