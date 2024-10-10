Службы безопасности отразили хакерскую атаку на ресурсы РИА Новости и Sputnik

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Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik, а также другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня". Об этом РИА Новости заявили в технических службах медиагруппы.

Атака хакеров началась 10 октября около 11:00. Количество ботов превысило один миллион адресов. Отработка защитных систем произошла быстро, атака купирована.

На пике специалисты заблокировали 720 тысяч адресов. Атака шла в основном из азиатских стран и из Латинской Америки, рассказали в техслужбах.

Ранее организация Internet Archive подверглась взлому. Из-за этого в Сеть, предположительно, попали данные 31 миллиона зарегистрированных пользователей. Основатель Internet Archive Брюстер Кале подтвердил факт атаки хакеров и утечки информации.