РКН призвал компании из РФ ускорить отказ от VPN-сервисов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Роскомнадзор призвал российские компании отказаться от VPN-протоколов, использующих иностранные серверы, и ускорить переход на отечественные информационные системы и протоколы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Рекомендуем российским предприятиям и организациям ускорить перевод информационных систем, протоколов <...> на серверную, программную и телекоммуникационную инфраструктуру, находящуюся на территории нашей страны", – сказали в ведомстве.

Там напомнили, что использование иностранных VPN-сервисов чревато утечками личной и корпоративной информации. Кроме того, в РФ запрещены VPN-сервисы, которые не обеспечивают фильтрацию противоправного контента.

Уточняется, что, по некоторым данным, с начала текущей недели Роскомнадзор ведет масштабную блокировку VPN-сервисов. Причем блокировка осуществляется не по IP-адресам, как раньше, а по протоколам, среди которых OpenVPN, IKEv2 и WireGuard.

Ранее Роскомнадзор потребовал от сотовых операторов начать блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Речь о корпоративных сим-картах, массово закупающихся для сотрудников, и о картах, которые раздают у метро без заключения договора.



Роскомнадзор готовится заблокировать миллионы сим-карт