Билборды с инструкцией по переходу на цифровое ТВ появятся на выезде из Москвы

Инструкции для дачников по переходу на цифровое ТВ разместят на билбордах при выезде из Москвы, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
По его словам, 1,6 миллиона москвичей регулярно выезжают за город.
"Во вторник правительство Москвы делало электронную рассылку всем москвичам с подробной инструкцией, как наладить цифровое телевидение у себя на даче. Отдельно будет сделана информационная кампания на билбордах на выездах из города", – приводит слова Волина Агентство "Москва".
В 2019 году Россия поэтапно переходит от аналогового вещания к цифровому. Первой на новый формат перешла Тверская области, а 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов.
В рамках второй волны, намеченной на 15 апреля, отключение аналогового ТВ произойдет в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, а также Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях. Кроме того, на цифру перейдут Ставропольский край и ЯНАО. Оставшиеся 57 регионов сменят 3 июня.
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