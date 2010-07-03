Билборды с инструкцией по переходу на цифровое ТВ появятся на выезде из Москвы

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Инструкции для дачников по переходу на цифровое ТВ разместят на билбордах при выезде из Москвы, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По его словам, 1,6 миллиона москвичей регулярно выезжают за город.

"Во вторник правительство Москвы делало электронную рассылку всем москвичам с подробной инструкцией, как наладить цифровое телевидение у себя на даче. Отдельно будет сделана информационная кампания на билбордах на выездах из города", – приводит слова Волина Агентство "Москва".

В 2019 году Россия поэтапно переходит от аналогового вещания к цифровому. Первой на новый формат перешла Тверская области, а 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов.

В рамках второй волны, намеченной на 15 апреля, отключение аналогового ТВ произойдет в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, а также Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях. Кроме того, на цифру перейдут Ставропольский край и ЯНАО. Оставшиеся 57 регионов сменят 3 июня.