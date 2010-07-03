Как подключить и настроить оборудование для приема цифрового ТВ

В 2019 году вся Россия перейдет на цифровой формат телевизионного вещания. Одним из его преимуществ станет возможность внедрения интерактивных сервисов.
Тем зрителям, чьи телевизоры поддерживают стандарт DVB-T2, то есть произведены после 2013 года, понадобится лишь антенна дециметрового диапазона. Ее нужно подключить к устройству с помощью кабеля, а затем запустить автонастройку каналов.
А вот для старого телевизора, помимо антенны, требуется цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В таком случае антенну нужно будет подключить к приставке, а саму приставку – к телевизору.
Порядок подключения выглядит так:
Отключите электропитание телевизора.
Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора или приставки.
Подключите электропитание и включите телевизор.
Фото: РТРС
В случае с цифровым телевизором зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера, а в случае с приставкой выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и другие.
Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить поиск каналов вручную.
Фото: РТРС
Интерактивные сервисы цифрового эфирного телевидения развивают на базе технологии гибридного широкополосного вещания HbbTV, объединяющей возможности обычного телевидения и интернета. Она позволяет зрителям участвовать в голосованиях и викторинах, а также получать дополнительную справочную информацию в прямом эфире.
После повсеместного перехода на цифру Москва не отключит аналоговое телевидение. Жители столицы смогут сами выбирать в каком формате смотреть телевидение.
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