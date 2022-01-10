В ГД предложили отменить роуминг для россиян, находящихся в Казахстане

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Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" выступили с предложением отменить плату за роуминг для россиян, находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Об этом глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале.

По его словам, попав в чрезвычайные условия, россияне были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, а также многократно связываться с родными и друзьями.

"В условиях международного роуминга все это вылилось в весьма ощутимые расходы для людей, и без того переживших серьезные испытания", – подчеркнул Хинштейн.

Он также отметил, что предложение было предварительно обговорено с руководством Минцифры. В ведомстве выразили поддержку инициативе.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

