В ГД предложили отменить роуминг для россиян, находящихся в Казахстане

15:58
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" выступили с предложением отменить плату за роуминг для россиян, находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Об этом глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале.
По его словам, попав в чрезвычайные условия, россияне были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, а также многократно связываться с родными и друзьями.
"В условиях международного роуминга все это вылилось в весьма ощутимые расходы для людей, и без того переживших серьезные испытания", – подчеркнул Хинштейн.
Он также отметил, что предложение было предварительно обговорено с руководством Минцифры. В ведомстве выразили поддержку инициативе.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
Люди начали приносить цветы к посольству Казахстана в Москве
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