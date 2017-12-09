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Роскомнадзор прекратил доступ к 41 "зеркалу" торрент-трекеров, решение о блокировке которых ранее принял Мосгорсуд.

"В рамках реализации "антипиратского" закона Роскомнадзором приняты меры по прекращению доступа на территории России к 41 "зеркалам" (копиям) торрент-трекеров, заблокированных ранее Мосгорсудом на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что решениями Минкомсвязи "зеркалами" признаны копии торрент-трекеров: rutor; rustorrents; rutracker; nnm-club; goldenshara; torrentino. Доступ к ним в настоящий момент ограничивается операторами связи.

В январе 2017 года Роскомнадзор направил на постоянную блокировку 13 российских торрент-трекеров.

Это решение связано со вступившим в законную силу решением суда о постоянной блокировке интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских прав.

По иску кинокомпании "Базилевс дистрибьюшен" на постоянной основе ограничивается доступ к bobfilm.net, dream-film.net, kinokubik.com, kinozal.tv, kinobolt.ru, seedoff.net, torrentor.net, tushkan.net, tvserial-online.net, wood-film.ru и rutor.org.