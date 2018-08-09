Количество московских бизнес-абонентов Tele2 увеличилось на 63%

9 августа, 14:58
Фото: depositphotos/Vicdemi
Количество бизнес-абонентов Tele2 в Москве выросло на 63%. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
По итогам первого полугодия 2018 года число корпоративных клиентов Tele2 увеличилось на 34% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Абонентская база расширилась на 63%. Кроме того, клиенты высоко оценивают качество услуг оператора: за год уровень их готовности рекомендовать Tele2 (NPS) вырос с 76% до 81%.
Услугами одного из крупнейших в России операторов мобильной связи пользуются, в частности, такие компании, как "Совкомбанк", "Вкусвилл", "Центральный телеграф", "Общественное телевидение России" и "Яндекс.Такси".
По данным оператора, сервисная выручка Tele2 от продажи дополнительных услуг выросла в 2,3 раза. При этом наибольшей популярностью у клиентов пользовалась "Корпоративная АТС". Как пояснили в пресс-службе компании, "Корпоративная АТС" – сервис, очень востребованный у представителей малого и среднего бизнеса. С его помощью можно организовать в офисе связь с единым многоканальным номером. "Сегмент корпоративного обслуживания является одним из драйверов роста бизнеса компании в целом", – подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса в Москве Наталья Тимощук.
"Мы уделяем большое внимание оценке развитию качества сервиса", – добавила представитель компании. По ее словам, рост уровня NPS до 81% является лучшим показателем в отрасли, что "подтверждается многочисленными независимыми исследованиями". Тимощук также отметила, что абоненты оператора положительно отзываются как о качестве голосовой связи, так и о предлагаемых тарифах и стоимости услуг. Кроме того, оптимизация документооборота помогает предельно упростить общение клиентов с оператором, заявили в Tele2.
"Tele2 продолжает упорно и последовательно осваивать корпоративный сегмент московского региона, предлагая своим клиентам высокий уровень сервиса по конкурентоспособным ценам. Оператор окончательно ушел от политики дискаунтера и сегодня уделяет особое внимание показателю VFM (value for money) – качество по разумной цене. Архитектура тарифных предложений оператора полностью адаптирована под спрос, который формируется на рынке исходя из реальных потребностей бизнеса. Мы видим, как Tele2 может эффективно взаимодействовать с малым и средним бизнесом – драйверами экономического роста. Это во многом связано с оптимизацией документооборота, который традиционно считается "камнем преткновения" в обслуживании B2B-клиентов. Иной критерий правильного позиционирования компании – самый высокий в отрасли уровень NPS, который подтверждают независимые агентства и исследования", – сообщил шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.
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