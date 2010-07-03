В WhatsApp появится платежный сервис

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Facebook дополнит мессенджер WhatsApp платежным сервисом, сообщает Financial Times. Сперва его планируют запустить в Великобритании.

К запуску проекта привлекут почти 100 инженеров-программистов. Им предстоит работать в Лондоне и Дублине. Запустить сервис хотят до конца 2019 года.

Отмечается, что компанию, купившую WhatsApp в 2014 году, не смущает предстоящий Brexit.

В апреле разработчики WhatsApp приступили к тестированию новой функции, которая позволяет отключать уведомления из групповых чатов, не выходя из них.

Сообщается, что необходимость создания такой опции вызвана одной причиной. Многие пользователи недовольны добавлением в групповые обсуждения, но не могут покинуть чат, так как это увидят другие участники беседы.

Теперь в мессенджере появилась функция "режим игнорирования архивных чатов". Пользователь сможет оставаться участником группы, при этом не получая уведомления о новых сообщениях.

До сих пор любые действия в архивных чатах приводили к их автоматической "разархивации", но теперь при активации режима этого происходить не будет.