В Роскачестве назвали основной риск бесплатных VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко назвал основную опасность использования сервисов VPN. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, пользователи могут столкнуться с компрометацией личных данных. При этом такой риск возрастает, если речь идет о бесплатных VPN-сервисах.

"Даже если сервис ограничится использованием только ваших регистрационных данных, в дальнейшем они, без сомнения, попадут к рекламным компаниям, а навязчивая реклама, вместе с разнообразными фишинговыми письмами на почту, станет вашим спутником", – предупредил Кузьменко.

Специалист по цифровой безопасности добавил, что VPN-сервисы могут передавать в третьи руки и трафик пользователя целиком, в том числе ключи сеансов и сессий. Подобная утечка может предоставить мошенникам доступ к онлайн-банкингу или социальным сетям.

При поиске бесплатного VPN-сервиса пользователь может изначально скачать мошенническое приложение. Такое программное обеспечение даст злоумышленникам доступ к устройству через заражение вирусом или удаленное подключение.

Сергей Кузьменко посоветовал при выборе VPN обращаться к крупным и известным на рынке компаниям. При этом необходимо по-прежнему соблюдать базовые правила цифровой грамотности.

Техноэксперт Кирилл Ситнов ранее объяснил, что бесплатные VPN могут воровать данные пользователя и прослушивать разговоры. Опасность, по словам специалиста, представляет трафик данных через сторонние сервера.

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