Неполадки произошли в работе сервисов "Московской электронной школы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отклонения произошли в работе сервисов "Московской электронной школы" (МЭШ). Специалисты сразу же приняли оперативные меры для их устранения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.

"Специалистами МЭШ зафиксировано отклонение в работе сервисов. Для его устранения принимаются оперативные меры, которые могут занять некоторое время", – отмечается в сообщении.



Позднее департамент информационных технологий в своем телеграм-канале сообщил, что работа сервисов МЭШ полностью восстановлена.

"Наши специалисты продолжают круглосуточный мониторинг работы системы, чтобы оперативно реагировать на любые отклонения в ее работе", – добавляется в сообщении.

Москвичи также могут посмотреть данные электронного дневника с мобильных приложений "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", если они уже были установлены на устройствах.

За 10 лет к электронному дневнику обратились более 1,4 миллиарда раз. С его помощью школьники могут узнать оценки, увидеть темы и содержание каждого урока, просмотреть домашние задания, ознакомиться с расписанием уроков, городских кружков и секций, а также получить информацию о контрольных работах и другое.

Кроме того, девятиклассники и их родители теперь могут посмотреть результаты профтестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от наставников с помощью сервисов МЭШ. Информация доступна в разделе электронного дневника "Портфолио учащегося".

