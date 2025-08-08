Москвичи сделают столицу безопаснее в непогоду с помощью портала "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Наш город" запустил сезонный проект "Безопасное лето" для выявления и предотвращения потенциально опасных ситуаций из-за непогоды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря проекту москвичи смогут сообщить о сухостое, угрожающих падением деревьях, шатких дорожных знаках или рекламных конструкциях, а также других недочетах. Для этого на сайте создан специальный баннер, а в мобильном приложении "Наш город" – виджеты на главной странице.

Службы города проверят поступившую информацию и примут все необходимые меры для устранения неисправности. Как правило, большинство вопросов решается в течение двух-трех календарных дней.

Сообщить о недочете может любой пользователь портала, авторизованный с помощью Mos ID. В самом сообщении нужно поставить точку на карте или ввести адрес, указать нужный объект и прикрепить фотографию. При необходимости можно добавить описание, после чего отправить заявку.

По окончании работ пользователь получит уведомление. Он также сможет как подтвердить, так и опровергнуть устранение неисправности.

За 13 лет с помощью портала "Наш город" удалось решить более 11 миллионов вопросов, им активно пользуются более 2,4 миллиона горожан.

Как сообщалось ранее, жители Москвы могут в том числе следить за содержанием парков через портал "Наш город". Современные технологии позволяют оперативно сообщать о недочетах в содержании территорий, цветников, детских или спортивных площадок.

В среднем специалисты решают вопросы за шесть рабочих дней. Ответственные службы смогли решить уже свыше 38 тысяч вопросов, которые связаны с парками.