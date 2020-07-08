Эксперты назвали наиболее уязвимые пароли

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева рассказала, какую опасность для информационной безопасности представляют ненадежные пароли. Об этом сообщает РИА Новости.
В этом смысле самыми уязвимыми являются пароли с указанием простых слов типа password или qwerty, а также те, в которых указаны личные данные пользователя – даты рождения, номера телефонов и тому подобные.
"Результаты внутренних и внешних тестирований на проникновение, проведенных нашими специалистами в прошлом году, показали, что одним из самых популярных оказался пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например Ltrf,hm2019 или Fduecn2019", – отметила Килюшева.
Кроме того, потенциальную уязвимость содержат пароли в формате "имя и год рождения", причем как самого пользователя, так и его близких.
Основным методом взлома паролей эксперты называют метод "брутфорс" – перебор наиболее распространенных вариантов по специальному словарю. Далее в ход идут уже методы социальной инженерии и полученная личная информация.
По мнению основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна, самыми защищенными считаются пароли со случайным набором букв и цифр. В этом случае успешность попытки взлома зависит в том числе от длины защитного кода.
Ранее стало известно, что российские банки ввели новую защиту при переводе денег. Теперь для совершения такой операции не нужно будет пользоваться кодом из СМС или push-уведомлением.
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