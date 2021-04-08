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Девочка научилась обманывать детский фильтр в умной колонке, изменив свой голос. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отец школьницы рассказал, что девочка просила станцию включить песню, имеющую возрастной ценз. В этом случае колонка запрашивала позвать взрослых, кто мог бы разрешить действие. Однако девочка повторила просьбу более низким голосом, после чего станция выполнила запрос.

"Когда на просьбу поставить Моргенштерна Алиса говорит позвать взрослых, она просто повторяет запрос низким голосом. Примерно так же работают и все остальные ограничения", – рассказал отец школьницы.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили, что в работе станции есть такая лазейка.

"Алиса понимает, если с ней разговаривает ребенок, по тембру голоса. Если постараться, его действительно можно поменять таким образом, чтобы ввести голосового помощника в заблуждение, но это происходит крайне редко, а мы в свою очередь постоянно работаем над совершенствованием технологий", – уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что интернет-компания "Яндекс" выпустила новую умную колонку. Устройство получило название "Яндекс.Станция Макс", у него есть голосовой помощник "Алиса".