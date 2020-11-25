Вышла новая умная колонка "Яндекса"

Фото: "Яндекс"

Интернет-компания "Яндекс" выпустила новую умную колонку. Устройство получило название "Яндекс.Станция Макс", у него есть голосовой помощник "Алиса", заявили в пресс-службе.

У данной колонки мощный трехполосный звук, есть поддержка видео в 4К HDR и LED-экран. Оформить предзаказ на нее можно с 25 ноября, продажи стартуют 1 декабря на "Яндекс.Маркете". Приобрести ее можно будет и в магазинах электронной техники.

Купить "Станцию Макс" можно будет за 17 тысяч рублей. Она представлена в черном и сером цвете. В 2021 году станет доступна версия в бордовом и темно-синем цвете.

"В колонке пять динамиков, а ее общая мощность – 65 Ватт. Басы обеспечивает вуфер на 40 Ватт, высокие частоты – два динамика по 15 Ватт, средние – еще пара динамиков по 10 Ватт", – добавили представители компании.

Для просмотра фильмов с хорошим звуком "Яндекс" использовал технологию Dolby Audio, поддерживающую разрешение 4К HDR. На передней панели колонки есть LED-экран, яркость которого автоматически подстраивается под освещение комнаты.

Известно, что в комплект входит пульт со встроенным микрофоном для приема голосовых команд. Помимо того, в новом гаджете есть аудиовыход для наушников или внешней акустики.

Ранее стало известно, что ежегодная технологическая конференция "Яндекса" пройдет в этом году в новом формате. Из-за пандемии Yet Another Conference в этот раз будет без гостей.

