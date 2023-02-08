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Российский магазин приложений RuStore завершил бета-тестирование сервиса. Об этом сообщает компания VK, разработавшая маркетплейс.

"Мы развиваем RuStore как удобный и полезный инструмент для пользователей, и как платформу для развития бизнеса разработчиков. На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки", – отметили в компании.

Для иностранных издателей интерфейс переведен на английский язык. RuStore предлагает компаниям-разработчикам постоянно растущую аудиторию и трафик, полную функциональность и возможность для монетизации.

В апреле 2022 года Михаил Мишустин поручил разработать российский магазин приложений. Уже в конце мая бета-версия маркетплейса RuStore от VK и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стала доступна для гаджетов на платформе Android.

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