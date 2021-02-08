Компактный iPhone 12 могут досрочно снять с производства

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iPhone 12 mini могут досрочно снять с производства, сообщает BusinessInsider со ссылкой на аналитиков JP Morgan Chase.

По мнению экспертов, этот смартфон может исчезнуть из продаж уже к середине 2021 года из-за низкого спроса. Уточняется, что подобных прецедентов в истории Apple пока еще не было – даже провальный iPhone 5c продержался в рознице положенный ему год.

Отмечается, что резкое снижение стоимости также говорит о низком спросе на смартфон. По данным сервиса "Яндекс.Маркет", в феврале 2021 года iPhone 12 mini 64 ГБ можно приобрести за 58 000 рублей, тогда как на старте продаж в ноябре за него просили 70 000 рублей.

Ранее стало известно, что компания Apple планирует отдать приоритет улучшенным камерам в моделях из линейки iPhone 13.