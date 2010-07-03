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Москва 24

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Наука

15:25

"Росатом" планирует создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

технологии наука

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Государственная корпорация "Росатом" намерена создать квантовый компьютер. Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Квантовые процессоры начнут производиться в России с нуля. Некоторые комплектующие при этом будут закупаться за границей. Речь идет о лазерах и специальной измерительной технике. К будущему компьютеру разработают облачную платформу с удаленным доступом, как делают крупнейшие мировые корпорации.

Квантовые компьютеры представляют собой новейший класс вычислительных устройств. Благодаря использованию квантовых эффектов они способны решать задачи, недоступные самым мощным классическим компьютерам.

Ранее специалисты "Ростеха" создали предсерийный образец шлема, при помощи которого можно управлять любыми электронными устройствами. Шлем позволяет управлять компьютером, экзоскелетом и инвалидной коляской. Кроме того, он стабильно работает в местах большого скопления людей, в транспорте и в окружении большого числа передающих устройств.

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