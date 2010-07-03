"Росатом" рассекретил документ о разработке атомных бомб в СССР

11:57
Фото: ТАСС/Роман Яровицын
Госкорпорация "Росатом" обнародовала документ, датированный концом 1940-х годов и посвященный наращиванию ядерного арсенала СССР. Архивные данные опубликовали на портале "История "Росатома", передает РИА Новости.
В свободном доступе оказалась записка руководителей Первого главного управления при Совете министров СССР, отвечавшего за отечественную атомную промышленность. В документе перечислены предложения по строительству новых предприятий для производства делящихся материалов для атомных бомб.
Перечень рекомендаций написали в июне 1948 года. Она была адресована лично Лаврентию Берии, который на тот момент занимал должность заместителя председателя советского правительства и возглавлял Специальный комитет при Совмине.
Публикация документа имеет важное значение в связи с тем, что ранее на нем стоял гриф "совершенно секретно (особая папка)". В служебной записке сообщается, что "созданная сырьевая база и реальные перспективы ее развития позволяют решить задачу производства делящихся атомных веществ в нужных государству размерах". Достижения в этой области автор записки связывает с пуском заводов 817 и 813 (ныне "Производственное объединение "Маяк" и "Уральский электромеханический комбинат" соответственно, оба являются предприятиями "Росатома").
В конце октября в Москве установили памятник Николаю Доллежалю – одному из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности. Монумент разместили перед Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники его имени.
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