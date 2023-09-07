Минцифры РФ запустило портал "Я в России" для жителей новых российских регионов

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Минцифры РФ запустило на базе "Госуслуг" для жителей новых регионов портал "Я в России", он позволит гражданам узнать порядок получения тех или иных услуг от государства, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"Сегодня (7 сентября. – Прим. ред.) мы запустили и открыли доступ к порталу, который реализован у нас в рамках единого портала госуслуг. Называется портал "Я в России", – передает его слова ТАСС.

Помимо этого, новый портал позволит вести борьбу с недостоверной информацией о том, что граждане, проживающие в новых регионах РФ, не могут получать определенные госуслуги, добавил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В отношении борьбы с фейками. Это огромная, по сути, программа, направленная против нашей страны, когда дезинформации подвергаются миллионы людей, что вот это вы не получите, это вам не положено, здесь будет плохо, здесь вы потеряете. И вот борьба с фейками, разоблачение вредоносных, лживых материалов, <...> это тоже одна из задач портала", – сказал он.

Медведев также выступил с предложением создать на портале соответствующий раздел либо провести работу с уже существующими. Он подчеркнул важность удобства использования портала и его доступность.

По словам зампреда Совбеза РФ, проведение работы над "мирными вещами" – это залог победы.

"Это и есть залог того, что правда на нашей стороне и победа будет за нами", – подчеркнул Медведев.

Предложения о необходимости создания раздела по борьбе с недостоверной информацией на портале также озвучила на совещании сенатор от ЛНР, замсекретаря генерального совета "Единой России" Дарья Лантратова.

"Чтобы помочь людям лучше сориентироваться в огромном информационном потоке, отделять правду от лжи, мы предлагаем рассмотреть возможность сделать в рамках портала "Я в России" раздел по разоблачению самых распространенных, популярных фейков. Это могло бы быть в виде таблицы, инфографики, карточек, ссылки на законы, конкретные аргументы", – сказала она.

Лантратова напомнила, что в интернете распространяют различную информацию, например, недостоверные факты о функционировании органов государственной власти как республики, так и РФ в целом, также там появляются мошеннические схемы по оформлению документов и многое другое. Многие подобные публикации противоречат действующему законодательству РФ, подчеркнула она.

Однако подобные ситуации происходят не только в новых регионах, но и по всей стране, напомнила сенатор. Лантратова выразила мнение, что граждане, проживающие в новых субъектах, в данный момент наиболее уязвимы, так как они еще недостаточно владеют своими правами и возможностями в рамках законодательства России.

Сенатор от ЛНР предложила разместить те схемы, которые мошенники используют чаще всего, подробно описать их и предостеречь граждан, рассказать о правилах поведения в случае, если они столкнулись с злоумышленниками.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что жители новых регионов РФ теперь могут зарегистрировать автомобиль и записаться на выдачу водительских прав через портал госуслу, для этого им нужно лишь выбрать удобные дату и время.



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