Составлен антирейтинг ПК-версий видеоигр за всю историю

Эксперты из интернет-издания про гик-культуру Digital Trends составили список из шести видеоигр, которые стали худшими портами с консолей на ПК, сообщает "Газета.ру".

Первой в антирейтинге провальных портов оказалась Batman Arkham Knight от 2015 года. По мнению журналистов, игра является "образцом плохих портов для ПК". Отмечается, что проблемы на старте были настолько существенными, что ее сняли с продажи на четыре месяца.

Следом идет проект Dark Souls: Prepare to Die Edition, который выделился стабильной работой на ПК в сравнении с Batman Arkham Knight. Однако, как уточняют эксперты, ради плавной работы разработчики пожертвовали высоким разрешением и фреймрейтом выше 30 FPS. Кроме того, Dark Souls: Prepare to Die Edition практически не была приспособлена к клавиатуре и мышке.

На третьем месте расположилась видеоигра The Last of Us Part 1 – она запомнилась плохой оптимизацией. На релизе для стабильной работы игре требовалась видеокарта с мощностью, которой пока не существует в принципе. Даже новейшая GeForce RTX 4060 Ti не справлялась с игрой.

Далее эксперты называют проект 2010 года Fallout: New Vegas. Ее добавили в список, потому что в ней нет поддержки современных компьютеров. Несмотря на это, игра свободно продается в магазинах.

Последние две строчки заняли GTA: San Andreas и Resident Evil 4. В случае первого проекта журналисты подчеркнули, что игра вышла без поддержки узкоэкранных мониторов, которые были популярны на момент переноса на ПК. Кроме того, как отмечается, в San Andreas был заблокирован фреймрейт на 25 FPS и присутствовали другие ничем не обусловленные технические ограничения.

Что касается Resident Evil 4, то ее порт на ПК еще более ухудшил графику игры. Проект также вышел без какой-либо поддержки мыши.

