Минцифры упростит порядок включения в реестр российского ПО

11:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минцифры упростит порядок включения в реестр российского программного обеспечения, поскольку сегодня этот процесс является длительной процедурой с экспертизой и проверкой наличия иностранного ПО. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев рассказал на форуме "CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров".
"Сейчас мы хотим эту процедуру поменять, чтобы сначала включать ПО в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, – исключать. Это позволит ускорить процесс", – приводит слова министра ТАСС.
Ранее Шадаев сообщал, что Минцифры в конце лета перезапустит реестр российского программного обеспечения. По его словам, из него сделают полноценный маркетплейс. Правообладатели отечественного софта смогут подать заявку на размещение своих продуктов на площадке через портал госуслуг. Форма подачи заявления была максимально упрощена для удобства.
Обязательное условие – продукт должен быть включен в реестр российского программного обеспечения, нужно ввести его регистрационный номер. Подать заявку можно после авторизации в качестве юридического лица.
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