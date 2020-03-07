Создать детектор носков предложат в проекте "Клара, давай!"

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Создать детектор носков или переводчик с мужского на женский предложат в специальном проекте "Цифрового делового пространства" (ЦДП) "Клара, давай!", сообщает Агентство "Москва".

Такое название digital-проект получил в честь Клары Цеткин, придумавшей праздник, который отмечают 8 марта – Международный женский день.

Цель инициативы – вдохновить женщин на новые идеи и свершения. Для этого нужно лишь нажать на кнопку "Поймать идею" на странице спецпроекта. После этого на выбор будет предложена одна из 20 необычных идей для стартапа.

Например, будет предложено создать ботинки, которые будут расти вместе с детьми и менять свой дизайн в соответствии с тенденциями, придумать и запатентовать "верное" одеяло, которое запомнит температуру, запах и очертания тела хозяина и будет всегда возвращаться к нему.

ЦДП открылось в 2017 году. Площадка оснащена современным оборудованием и необычной системой подсветки из светопроводящего бетона. Посетителям доступны один из самых больших LED-экранов города с разрешением Ultra HD, профессиональная звуковая система, интерактивные системы взаимодействия с контентом и студия для создания видеороликов.