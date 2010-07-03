Переписки в Facebook станут безопаснее

Глава Facebook Марк Цукерберг планирует ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах компании. Об этом говорится в его заявлении на странице в соцсети.
По словам Цукерберга, компания собирается сделать сообщения максимально безопасными. Глава компании отметил, что работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась. Итогом многолетнего плана станет создание системы отправки сообщений, в которой ни у кого не будет доступа к содержанию посланий, кроме отправителей и получателей. Доступа к ним не получит и Facebook.
После в Facebook хотят увеличить возможности для взаимодействия людей, в том числе через звонки и видеочаты, в группах, сториз. Глава компании намерен объединить службы обмена сообщениями – Messenger, WhatsApp и Instagram, чтобы их пользователи могли связываться друг с другом во всех приложениях.
С февраля соцсеть позволила пользователям встроенного мессенджера удалять сообщения после отправки. В компании пояснили, что удалить его можно будет не позже, чем через 10 минут после отправки. Участники переписки смогут стереть сообщение для всех или только для себя.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.