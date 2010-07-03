Переписки в Facebook станут безопаснее

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Глава Facebook Марк Цукерберг планирует ввести сквозное шифрование (end-to-end encryption) для личных сообщений пользователей на всех платформах компании. Об этом говорится в его заявлении на странице в соцсети.

По словам Цукерберга, компания собирается сделать сообщения максимально безопасными. Глава компании отметил, что работа по созданию систем передачи зашифрованных сообщений уже началась. Итогом многолетнего плана станет создание системы отправки сообщений, в которой ни у кого не будет доступа к содержанию посланий, кроме отправителей и получателей. Доступа к ним не получит и Facebook.

После в Facebook хотят увеличить возможности для взаимодействия людей, в том числе через звонки и видеочаты, в группах, сториз. Глава компании намерен объединить службы обмена сообщениями – Messenger, WhatsApp и Instagram, чтобы их пользователи могли связываться друг с другом во всех приложениях.

С февраля соцсеть позволила пользователям встроенного мессенджера удалять сообщения после отправки. В компании пояснили, что удалить его можно будет не позже, чем через 10 минут после отправки. Участники переписки смогут стереть сообщение для всех или только для себя.