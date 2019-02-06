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Часто ищут

09:27

Facebook позволил удалять отправленные сообщения

технологии общество

09:27

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Фото: depositphotos/weedezign

Социальная сеть Facebook предоставила пользователям встроенного мессенджера возможность удалять сообщения после отправки. В компании пояснили, что удалить написанное сообщение можно будет не позже, чем через 10 минут после отправки. Об этом сообщает "Мир 24".

Участники переписки смогут стереть сообщение для всех или только для себя. Для этого надо нажать на сообщение и выбрать нужную опцию. Система Facebook оповестит об этом действии всех участников чата. Функция будет доступна для пользователей последних версий iOS и Android.

Ранее стало известно, что функция резервного копирования, по умолчанию установленная в мессенджере WhatsApp, позволяет прочитать сообщения, которые ваш собеседник удалил.

Facebook разрешил удалять отправленные сообщения

технологии общество

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