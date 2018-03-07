Китайцы научили искусственный интеллект имитировать человеческую речь

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Китайские инженеры из компании Baidu научили искусственный интеллект в точности копировать человеческий голос. Система не просто имитирует интонации, но и учитывает все особенности живой речи.

Эксперты специально синтезировали человеческую речь, чтобы робот смог скопировать все оттенки голоса, сообщает РИА ФАН.

По данным Nation News, инженеры разрешили одну из самых сложных генеративных задач. Автор разработки Лео Зу утверждает, что синтезированная речь на самом деле обладает всеми особенностями живой.

Недавно стало известно об еще одной успешной разработке от компании Airbus. Вместе с сотрудниками IBM они создали помощника для космонавтов, обладающего искусственным интеллектом. Робот по имени Саймон отправится на МКС в июне 2018 года.

Во время космического тестирования он будет ассистировать одному из астронавтов, а также обучаться ориентироваться на станции и общаться с коллегами.

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