Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта 2018, 18:23

Технологии

Китайцы научили искусственный интеллект имитировать человеческую речь

Фото: ТАСС/YAY

Китайские инженеры из компании Baidu научили искусственный интеллект в точности копировать человеческий голос. Система не просто имитирует интонации, но и учитывает все особенности живой речи.

Эксперты специально синтезировали человеческую речь, чтобы робот смог скопировать все оттенки голоса, сообщает РИА ФАН.

По данным Nation News, инженеры разрешили одну из самых сложных генеративных задач. Автор разработки Лео Зу утверждает, что синтезированная речь на самом деле обладает всеми особенностями живой.

Недавно стало известно об еще одной успешной разработке от компании Airbus. Вместе с сотрудниками IBM они создали помощника для космонавтов, обладающего искусственным интеллектом. Робот по имени Саймон отправится на МКС в июне 2018 года.

Во время космического тестирования он будет ассистировать одному из астронавтов, а также обучаться ориентироваться на станции и общаться с коллегами.

технологии за рубежом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика