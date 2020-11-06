Специалист рассказал, почему Facebook стоит удалять с телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал агентству "Прайм", что, кроме плюсов, в каждой соцсети или мессенджере есть минусы, из-за которых их стоит удалить со своего телефона. Но эксперт добавил, что решение в любом случае остается за самим пользователем. Одним из таких минусов он считает слежку.

"Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей", – пояснил Мясоедов.

Он также рекомендует пользователям удалять приложения, которыми они редко пользуются, чтобы экономить память устройства. По словам эксперта, многие используют Facebook только с компьютера, так как на телефоне из-за него быстро тратится заряд батареи.

Мясоедов считает, что со смартфона вовсе нужно удалить все ненужное для работы, чтобы свободное время уделять увлечениям и семье, а отвечать на сообщения один раз в день с компьютера.

Ранее Павел Мясоедов рассказал, как как удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки. По его словам, сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которые наиболее близки ко времени, когда было отправлено сообщение